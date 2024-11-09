MKT Производство и Коммерция становится Prime Cotton

Компания MKT Производство и Коммерция ООО, входящая в состав GP Cotton Holdings и являющаяся ведущим предприятием в хлопковой промышленности Азербайджана, теперь будет работать под названием Prime Cotton ООО. Этот ребрендинг направлен на создание сильной

Компания MKT Производство и Коммерция ООО, входящая в состав GP Cotton Holdings и являющаяся ведущим предприятием в хлопковой промышленности Азербайджана, теперь будет работать под названием Prime Cotton ООО. Этот ребрендинг направлен на создание сильной корпоративной идентичности и обновленный имидж компании после её модернизации и проектов по развитию за последние годы.

Об этом Report сообщили в компании.

Логотип Prime Cotton символизирует приверженность компании природным ценностям, качеству и корпоративным стандартам. Голубой цветок хлопка олицетворяет чистоту продукции, зеленый акцентирует внимание на экологической ответственности, а круговые элементы отражают сотрудничество и точность. Простота и современность шрифта Raleway подчеркивают надежность бренда, а симметричный дизайн выражает уважение к природе и человечеству. Логотип визуально представляет приверженность Prime Cotton качеству и устойчивому развитию.

В 2024 году, когда компания будет отмечать своё 30-летие в хлопковой промышленности, она значительно расширилась благодаря успешной деятельности и теперь представлена в 15 из 20 хлопководческих регионов Азербайджана. Prime Cotton в настоящее время является крупнейшим производителем хлопка в Азербайджане по площади посевов. Благодаря успешной стратегии, в последние годы компания вошла в десятку крупнейших экспортеров ненефтяного сектора и возглавила экспорт в первые девять месяцев 2024 года.

Prime Cotton примет участие в Глобальной конференции COP29, демонстрируя свой ценный опыт и усилия по устойчивому развитию в производстве хлопка. Посетители смогут посетить стенд GP Cotton Holdings, чтобы узнать больше о практиках устойчивого развития и инновационных подходах Prime Cotton в хлопководстве. Исполнительный директор компании Ровшан Махмудов выступит с докладами на тему "Лучший хлопок" в Зеленой зоне 14 ноября и на тему "Здоровье почвы" в Синей зоне 21 ноября на COP29.

Исполнительный директор Prime Cotton, Ровшан Махмудов, прокомментировал: “Устойчивое развитие является одним из наших стратегических приоритетов, и мы будем продолжать внедрять инновационные подходы. COP29 предоставляет важную платформу для обмена нашим опытом в области устойчивого развития и обсуждения идей с другими участниками.”

Обширная инфраструктура Prime Cotton включает передовые текстильные предприятия, такие как Бакинское текстильное отделение, Сумгаитское текстильное отделение, Мингячевирский текстильный парк и Ширванский маслобойный завод, а также отделения первичной переработки хлопка в 11 регионах и районные отделения в трех регионах. Кроме того, Prime Cotton управляет инновационными фермами в шести регионах, применяя передовые технологии и практики устойчивого хлопководства.

Инновационные фермы служат испытательными полигонами для новых сортов хлопка и пестицидов, используя новейшие технологии для повышения качества продукции. Здесь испытываются международные сорта хлопка, а результаты делятся с местными фермерами для повышения производительности.

Компания, работающая в соответствии с местными и международными стандартами, экспортирует свою пряжу, хлопковое масло и другие продукты в Турцию, Россию, страны СНГ, Европу и на Ближний Восток.

Отметим, что Prime Cotton ООО более 25 лет работает с фермерами и агрономами в Азербайджане, занимаясь выращиванием, закупкой и переработкой сырого хлопка. Устойчивое развитие и отслеживаемость производства остаются главными приоритетами компании. Prime Cotton ежегодно производит 160 000 тонн сырого хлопка, 65 000 тонн хлопкового волокна, 5 000 тонн хлопкового масла и 30 000 тонн хлопкового жмыха.

Мингячевирский текстильный парк (МТП), дочерняя компания Prime Cotton, ежегодно производит 6 000 тонн пряжи открытого конца (OE spun) и 8 500 тонн кардной пряжи кольцевого прядения. Это вертикально интегрированное предприятие поддерживает как производство пряжи открытого конца, так и кольцевой пряжи, имея два завода для ткачества и вязания. Для получения дополнительной информации посетите www.primecotton.az .

GP Cotton Holdings является крупнейшим производителем хлопка и текстиля в Азербайджане. Охватывая всю цепочку поставок, от выращивания хлопка до производства широкого ассортимента одежды, GP Cotton предоставляет рабочие места для более чем 5000 человек и сотрудничает с более чем 10 000 фермерами и агрономами через GiLTEX и Prime Cotton. Обеспечивая контроль на каждом этапе "от земли до рубашки," GP Cotton Holdings гарантирует высокое качество продукции для своих клиентов по всему миру. GiLTEX ООО специализируется на производстве различных тканей и готовой текстильной продукции, такой как рубашки, полотенца, униформы и постельное белье.

Конференция Сторон (COP) относится к ежегодным встречам Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC). Эти конференции объединяют представителей со всего мира для оценки прогресса в борьбе с изменением климата и обсуждения будущих действий. Предстоящая COP29 пройдет в Баку, Азербайджан, в ноябре 2024 года, подчеркивая активную роль Азербайджана в глобальных климатических инициативах.