Мирзиёев: Между Баку и Ташкентом есть все основания для увеличения объема товарооборота в два раза

Мирзиёев: Между Баку и Ташкентом есть все основания для увеличения объема товарооборота в два раза

Есть основания для увеличения объема товарооборота в два раза между Азербайджаном и Узбекистаном.

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Есть основания для увеличения объема товарооборота в два раза между Азербайджаном и Узбекистаном. Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с совместными с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлениями для прессы. Мирзиёев отметил, что в ходе состоявшихся в Ташкенте переговоров с президентом Азербайджана особое внимание было уделено наращиванию практического взаимодействия. Также была подчеркнута важность увеличения объемов товарооборота между странами, добавил он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram