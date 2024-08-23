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Мирзиёев: Между Баку и Ташкентом есть все основания для увеличения объема товарооборота в два раза

Мирзиёев: Между Баку и Ташкентом есть все основания для увеличения объема товарооборота в два раза Есть основания для увеличения объема товарооборота в два раза между Азербайджаном и Узбекистаном.
Бизнес
23 августа 2024 г. 13:18
Мирзиёев: Между Баку и Ташкентом есть все основания для увеличения объема товарооборота в два раза

Есть основания для увеличения объема товарооборота в два раза между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с совместными с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлениями для прессы.

Мирзиёев отметил, что в ходе состоявшихся в Ташкенте переговоров с президентом Азербайджана особое внимание было уделено наращиванию практического взаимодействия. Также была подчеркнута важность увеличения объемов товарооборота между странами, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev: Bakı ilə Daşkənd arasında ticarətin həcmini iki dəfə artırmaq üçün bütün əsaslar var

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