Председатель Агентства: Мы заинтересованы в привлечении инвесторов для создания "умных сел"

Проект "Умное село", реализуемый в селе Агалы Зангиланского района, стал первым пилотным проектом.

Проект "Умное село", реализуемый в селе Агалы Зангиланского района, стал первым пилотным проектом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев на 25-м Международном бизнес – форуме (International Business Forum-IBF) в Баку.

По его словам, Азербайджан восстанавливает Карабах с использованием концепции «умный город» и «умное село».

"Ранее президенты Азербайджана и Турции ознакомились с "Умным селом", созданным в селе Агалы Зангиланского района. Село спроектировано с учетом использования зеленой энергии. Мы заинтересованы в привлечении инвесторов и приглашаем их для участия в инфраструктурных проектах, управлении отходами, построении сельских хозяйств", - сказал он..