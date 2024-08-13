Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в июле

Продажи электромобилей в мире выросли в июле на 21% в годовом выражении, достигнув 1,4 млн.

Продажи электромобилей в мире выросли в июле на 21% в годовом выражении, достигнув 1,4 млн.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", такие данные опубликовала исследовательская компания Rho Motion.

Росту в значительной степени способствовали хорошие продажи в Китае: там в июле было продано на 31% больше электромобилей, чем годом ранее.

Продажи электромобилей в Северной Америке также росли, хоть и не так значительно — на 8%. При этом продажи в Европе в июле упали на 7%.

"Ситуация на рынке электромобилей в нынешнем году смешанная. Глобальные продажи высокие и продолжают расти в Китае, Северной Америке и на развивающихся рынках электромобилей. Однако продажи в ЕС затормозились, особенно в Германии, а введение тарифов на китайские электромобили, скорее всего, повлияет на это еще сильнее",- считает ведущий аналитик данных по электромобилям Rho Motion Чарльз Лестер.

Ранее некоторые аналитики отмечали, что многие массовые покупатели отказываются от приобретения электромобилей из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций, а также из-за того, что цены на них остаются в среднем выше, чем на обычные автомобили.

За первые семь месяцев 2024 года в целом продажи электромобилей в мире выросли на 21%, в Китае — на 31%, в Северной Америке — на 10%, а в Европе остались неизменными.