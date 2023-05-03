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Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли

Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли По итогам первого квартала 2023 года продажи и прибыль ряда ведущих мировых автопроизводителей резко выросли.
Бизнес
3 мая 2023 г. 23:29
Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли

По итогам первого квартала 2023 года продажи и прибыль ряда ведущих мировых автопроизводителей резко выросли.

Как передает Report, на восстановление рынка обратил внимание "Коммерсантъ".

О росте выручки на 14 процентов (47,2 миллиарда евро или 52,1 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сообщила компания Stellantis (бренды Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep). Продажи производителя увеличились до 1,48 миллиона машин. На 20 процентов больше доходов получил Ford (41,5 миллиарда долларов) и на 11 - General Motors (39,9 миллиарда долларов), а прибыль Porsche после уплаты налогов повысилась на 40 процентов (1,4 миллиарда евро или 1,55 миллиарда долларов).

Компании объяснили успешное завершение квартала улучшением ситуации с поставками полупроводников. Также производители связали резкое повышение финансовых показателей с увеличением спроса со стороны потребителей. Восстановление авторынка также отмечается в Великобритании, где из-за Brexit и пандемии COVID-19 производство автомобилей в течение месяцев сокращалось и в итоге упало до рекордно низких объемов.

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