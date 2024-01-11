Мировой спрос на авиаперевозки достиг двухлетнего максимума

Мировой спрос на авиаперевозки в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что является самым быстрым темпом в годовом исчислении с декабря 2021 года.

Мировой спрос на авиаперевозки в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что является самым быстрым темпом в годовом исчислении с декабря 2021 года.

Об этом передает Report со ссылкой на S&P Global Commodity Insights.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указывает на усиление спроса на авиатопливо после пандемии.

По данным IATA, рост был обусловлен маршрутами, охватывающими Ближний Восток и Азию. Хотя рост в годовом исчислении был рассчитан на основе низкой базы в ноябре 2022 года, рост спроса, измеряемый в грузовых тонно-километрах, демонстрирует улучшение четвертый месяц подряд.

Ноябрьские объемы грузовых авиаперевозок были всего на 2,5% ниже допандемического уровня.

Хотя грузовые перевозки, как правило, вносят меньший вклад в общий спрос на авиатопливо, чем пассажирские рейсы, отраслевые аналитики внимательно следят за этим сегментом, поскольку он остается важным индикатором состояния мировой экономики, причем данные показывают замедление экономического спада.

Ожидается, что спрос на авиационное топливо продолжит восстанавливаться в 2024 году, однако ожидается, что темпы роста замедлятся по сравнению с максимумами, наблюдавшимися за последние два года. Аналитики S&P Global Commodity Insights заявили в отчете Global Oil Products Scorecard, что рост спроса на авиационное топливо/керосин в Азии в 2024 году снизится до 264 тысяч баррелей в сутки, а в 2025 году до 212 тысяч баррелей в сутки, поскольку мировой туризм восстанавливается после пандемии.

"Спрос в 2025 году в регионе составит 96% от уровня 2019 года", — считают аналитики.

По данным S&P Global, на закрытии азиатских торгов 10 января разница в денежных средствах на грузы авиационного топлива и керосина для погрузки из Сингапура резко снизилась четыре сессии подряд, упав на 40 центов за баррель в день до плюс 1,57 доллара США за баррель до средней оценки Platts для авиационного топлива и керосина.

"Покупки в Японии немного замедлились. В Индонезии произошли изменения, поэтому [они] немного покупали, - сказал региональный трейдер, имея в виду тендеры на покупку, объявленные Pertamina с начала января. - В целом [рынок реактивного топлива/керосина] в порядке, но погрузчики сосредоточены на конец января".

По данным IATA, спрос на международные авиаперевозки за год вырос на 8,1% и распространился на все основные торговые направления. Сегмент международных грузовых перевозок занимает почти 87% рынка грузовых авиаперевозок. Торговый маршрут Ближний Восток-Европа стал лидером роста среди всех основных торговых маршрутов, увеличившись на 23,5% в годовом исчислении в ноябре, что является четвертым подряд увеличением тонно-километров международных грузов.

Торговые пути, связанные с Азией, также были устойчивыми в ноябре: на рынке Африка-Азия наблюдался самый высокий годовой рост - 13%. За этим последовали рынки Ближнего Востока-Азии и Европы-Азии, которые за месяц выросли соответственно на 12% и 8,7%.