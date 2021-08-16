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Мировой авторынок в июле снизился на 6,3%

Мировой авторынок в июле снизился на 6,3% Мировые продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле текущего 2021 года сократились на 6,3% в годовом исчислении.
Бизнес
16 августа 2021 г. 10:42
Мировой авторынок в июле снизился на 6,3%

Мировые продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле текущего 2021 года сократились на 6,3% в годовом исчислении.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48 млн 527 тыс. единиц.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 842 тыс. машин, на 9,8% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн 007 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%).

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Версия на азербайджанском языке Qlobal avtomobil bazarı 6,3 % azalıb

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