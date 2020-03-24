Мировая экономика терпит крах из-за массовой остановки предприятий

Глобальная экономика переживает невиданные десятилетиями удары - результат жестких ограничений со стороны правительств и предприятий, отчаянно пытающихся сдержать пандемию, в результате которой погибло почти 17 000 человек во всем мире.

Первые главные цифры, описывающие ущерб, рассказывают о компаниях, которые наблюдают падение спроса рекордными темпами, снижение активности и снижение доверия. Главы государств, которые сравнивали это с ведением войны, пообещали массивные стимулы для смягчения удара и защиты рабочих мест, как и центральные банки, но меры почти наверняка не предотвратят глубокую рецессию в этом году.

С закрытием заводов, магазинов и ресторанов, ограничением поездок, ежемесячные индексы менеджеров по закупкам от IHSMarkit изложили масштаб проблемы. Ожидается, что индекс деловой активности в США, который выйдет позднее во вторник, продемонстрирует резкое сокращение.

Показатель еврозоны для производства и услуг упал до самого низкого уровня с начала серий в 1998 году, как и показатели для Великобритании и Австралии. Сводный индекс Сводный индекс состояния экономики Японии упал до самого нижнего с 2011 года, в то время как масштабы для Германии и Франции также упали.

“Ближайшие экономические перспективы ужасны”, - сказал Стивен Кинг, старший экономический советник в HSBC. “Не должно быть ничего удивительного в том, что эти цифры показывают, что происходит, и подтверждают то, что мы знали от Китая ранее”.

Индекс деловой активности может даже не охватить всю степень спада из-за того, как удар в канал поставок искажает результаты. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила в понедельник, что мировая экономика переживает спад «по крайней мере так же плохо, как во время мирового финансового кризиса или хуже».

В Великобритании отдельные цифры добавлены к мрачной картине. Конфедерация британской промышленности заявила, что заказы производителей резко упали, и компании ожидают снижения выпуска в ближайшие месяцы.

Озабоченности инвесторов вызвал паническую распродажу на фондовых рынках. Индекс Stoxx Europe 600 упал более чем на 30% в прошлом месяце, фактически уничтожив почти семь лет роста. S & P 500 - на самом низком уровне с 2016 года.

Авиационная индустрия в числе наиболее пострадавших, и компании, в том числе немецкая Deutsche Lufthansa, были вынуждены посадить тысячи самолетов. Бесчисленные рабочие места находятся под угрозой из-за закрытия, в то время как производство также было нарушено национальными ограничениями. Предупреждения о глубине спада приходили почти ежедневно.

На выходных Morgan Stanley заявил, что валовой внутренний продукт США может снизиться во втором квартале на 30% в год, что приведет к росту безработицы в среднем до 12,8%. Президент входящего в ФРС США Федерального резервного банка г. Сент-Луис Джеймс Буллард дал еще худший прогноз, что уровень безработицы может вырасти до 30%.

BloombergEconomics говорит, что мировая экономика сократится почти на 2% в годовом исчислении в первом полугодии с еврозоной испытывающая наихудшие квартальные спады в своей истории.

По словам Тома Орлика главного экономиста Bloomberg, хотя в конце этого года ожидается повышение, «многое должно наладиться для этого».

Всего за несколько часов до PMI в еврозоне Goldman Sachs Group Inc. заявил, что экономика региона может сократиться более чем на 11% в квартальном исчислении в течение трех месяцев до июня. Центральные банки продолжают свою перестрелку, почти на 40 процентных ставок на прошлой неделе. ФРС неожиданно объявил о более масштабных мерах в понедельник, заявив, что будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием, чтобы сохранить стоимость заимствований на самом низком уровне. Банк Англии и Европейский центральный банк также объявили об огромных расширениях своих программ покупки активов.