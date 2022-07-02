О нас

Минторг Турции: Экспорт страны рекордно растет

Минторг Турции: Экспорт страны рекордно растет Объем экспорта Турции за июнь 2022 года составил 23,4 млрд долларов, что выше показателя аналогичного месяца прошлого года на 18,5 процента.
Бизнес
2 июля 2022 г. 17:03
Минторг Турции: Экспорт страны рекордно растет

Объем экспорта Турции за июнь 2022 года составил 23,4 млрд долларов, что выше показателя аналогичного месяца прошлого года на 18,5 процента.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на встрече Союза экспортеров Восточной Анатолии (DAİB) в субботу в Эрзуруме.

По словам главы Минторга, объем экспорта за июнь стал самым высоким месячным показателем поставок за рубеж за всю историю Турции.

"Тенденция роста экспорта, продолжающаяся с 2021 года, сохраняется и в текущем году, что не может не вызывать удовлетворение", - сказал министр.

Муш отметил, что в целом за первое полугодие объем турецкого экспорта составил 126 млрд долларов.

Объем турецкого импорта в июне также вырос на сорок процентов до 31,6 млрд долларов, из которых 8,1 млрд пришлось на закупку энергоносителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Exports in Turkiye surge to $23.4B, highest monthly number ever
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ixracı ötən ay rekord həddə çatıb

Экслюзивные новости

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
1 июля 2022 г. 14:10
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi