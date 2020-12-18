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Минторг США добавит в черный список китайскую SMIC и ее дочерние компании

Минторг США добавит в черный список китайскую SMIC и ее дочерние компании Включение их в список означает, что им придется добиваться разрешения от Минторга для поставки из Соединенных Штатов каких-либо комплектующих
Бизнес
18 декабря 2020 г. 10:29
Минторг США добавит в черный список китайскую SMIC и ее дочерние компании

Министерство торговли США в пятницу добавит в черный список около 80 китайских компаний.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Минторг планирует внести в перечень предприятия, которые, по версии Вашингтона, имеют связи с Вооруженными силами КНР и, в частности, ведут военную деятельность в Южно-Китайском море, а также якобы причастны к нарушениям прав человека. Меры будут введены в первую очередь в отношении производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), который ранее американские власти уже занесли в черный список Пентагона, а также его дочерних структур.

Как отмечает Reuters, включение компаний в список Минторга США означает, что им придется добиваться разрешения от этого ведомства для того, чтобы поставщики из Соединенных Штатов могли продавать им какие-либо комплектующие.

В соответствующий список Минторга США уже включены несколько десятков китайских компаний, в частности Huawei, ZTE и их дочерние структуры.

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