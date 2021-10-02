О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минсвязи: Одна из целей - превращение Азербайджана в Центр технологического обслуживания

Минсвязи: Одна из целей - превращение Азербайджана в Центр технологического обслуживания Состоялась встреча со школьниками и студентами, выигравшими стипендиальную программу, объявленную Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Бизнес
2 октября 2021 г. 10:59
Минсвязи: Одна из целей - превращение Азербайджана в Центр технологического обслуживания

Состоялась встреча со школьниками и студентами, выигравшими стипендиальную программу, объявленную Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в рамках проекта, приняли участие советник министра транспорта, связи и высоких технологий Фарид Ахмедов, менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, представители Whelp и Sumaks и других технологических компаний, работающих в нашей стране, а также учащиеся, студенты и их родители.

Поздравив родителей и студентов, Ф. Ахмедов подробно рассказал о стипендиальной программе. Он отметил, что организация и осуществление цифровой трансформации в стране, формирование инновационной экосистемы являются основными задачами, поставленными перед министерством: "Также в ближайшее время одной из главных целей министерства является превращение Азербайджана в Центр технологического обслуживания и увеличение доли экспортируемой из страны ИКТ-продукции в ВВП".

Советник министра подчеркнул, что за первый месяц после объявления было зарегистрировано более 5 000 заявок на стипендиальную программу, ожидается около 500 выпускников в рамках первого этапа проекта.

Менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев отметил, что частный сектор высоко оценил инициативы, направленные на инновационную и стимулирующую цифровую трансформацию в стране.

Представитель одного из партнеров проекта Whelp Джамиль Агасы в своем выступлении рассказал о направлениях обучения, которые будут организованы в рамках программы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turning Azerbaijan into tech hub is main goal, says ministry official
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Əhmədov: "Yaxın dövrdə Azərbaycanı texnoloji xidmət mərkəzinə çevirmək əsas hədəflərdəndir"

Самое важное

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi