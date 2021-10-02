Минсвязи: Одна из целей - превращение Азербайджана в Центр технологического обслуживания

Состоялась встреча со школьниками и студентами, выигравшими стипендиальную программу, объявленную Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Состоялась встреча со школьниками и студентами, выигравшими стипендиальную программу, объявленную Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в рамках проекта, приняли участие советник министра транспорта, связи и высоких технологий Фарид Ахмедов, менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, представители Whelp и Sumaks и других технологических компаний, работающих в нашей стране, а также учащиеся, студенты и их родители.

Поздравив родителей и студентов, Ф. Ахмедов подробно рассказал о стипендиальной программе. Он отметил, что организация и осуществление цифровой трансформации в стране, формирование инновационной экосистемы являются основными задачами, поставленными перед министерством: "Также в ближайшее время одной из главных целей министерства является превращение Азербайджана в Центр технологического обслуживания и увеличение доли экспортируемой из страны ИКТ-продукции в ВВП".

Советник министра подчеркнул, что за первый месяц после объявления было зарегистрировано более 5 000 заявок на стипендиальную программу, ожидается около 500 выпускников в рамках первого этапа проекта.

Менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев отметил, что частный сектор высоко оценил инициативы, направленные на инновационную и стимулирующую цифровую трансформацию в стране.

Представитель одного из партнеров проекта Whelp Джамиль Агасы в своем выступлении рассказал о направлениях обучения, которые будут организованы в рамках программы.