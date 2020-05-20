Минск проведет первую виртуальную выставку белорусских производителей

Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood начнет работу 16 июня и представит продукцию ведущих белорусских предприятий в области сельского хозяйства и продуктов питания. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Беларуси в Азербайджане, мероприятие откроет серию виртуальных специализированных выставок Made in Belarus Online, посвященных различным отраслям промышленности и направленных на презентацию белорусской продукции и услуг деловым кругам в различных регионах мира.

Выставка будет представлять собой интерактивную экспозицию, состоящую из виртуальных стендов белорусских предприятий. На каждом стенде будут расположены виртуальные образцы продукции, видеоролики, деловые предложения. Посетители стендов смогут ознакомиться с персональным видео-приветствием и пообщаться с представителем предприятия посредством текстового чата. Вся информация будет представлена на русском и английском языках.

В павильоне Agro будут представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии и разработки в сфере сельского хозяйства, удобрения и средства защиты растений; павильон Food продемонстрирует продукты питания и напитки.

В рамках выставки пройдет Международный аграрный онлайн-форум, где состоится обсуждение текущей ситуации в сельскохозяйственной и внешнеторговой сфере с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран.

Генеральным партнером выставки Made in Belarus #AgroFood является Минский молочный завод №1, партнером – СООО ”Гейм Стрим“ – Минский центр разработки World of Tanks.

Организатор серии виртуальных выставок Made in Belarus Online – предприятие ”Белинтерэкспо“ Белорусской торгово-промышленной палаты, которое за время своего существования провело свыше 250 выставок и экспозиций в 60 странах мира. Первая виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood проводится при поддержке и участии отраслевых министерств и бизнес-ассоциаций Беларуси и других стран.

В июле и августе 2020 года ”Белинтерэкспо“ БелТПП планирует также провести виртуальные выставки Made in Belarus #Build и Made in Belarus #TechMach, посвященные демонстрации продукции, услуг и научных разработок в области строительства и деревообработки, машиностроения и металлообработки, электротехники, автоматизации, приборостроения, добывающей промышленности, нефтехимии и экологии.

Посещение выставки является бесплатным с обязательной регистрацией, которая будет доступна с 1 июня 2020 года.