Минск предлагает Азербайджану отменить дорожный сбор для перевозчиков из Беларуси

Беларусь предлагает отменить дорожный сбор для белорусских перевозчиков на территории Азербайджана.

Беларусь предлагает отменить дорожный сбор для белорусских перевозчиков на территории Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Белта, об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина на круглом столе по вопросам развития транспортного коридора "Север-Юг".

Он отметил, что эффективная логистика, упрощение процедур и выравнивание условий перевозок позволят сократить издержки и увеличить грузопоток между странами.

"Следующим шагом предлагаем рассмотреть отмену дорожного сбора в отношении белорусских перевозчиков на территории Азербайджана. Республикой Беларусь еще в 2019 году отменен сбор за проезд автотранспортных средств иностранных государств по дорогам общего пользования. Полагаю, что выравнивание условий взимания дорожного сбора между двумя странами позволит нарастить грузопоток через территорию Азербайджана", - сказал Сергей Дубина.

Также белорусская сторона предложила отказаться от разрешительной системы на все виды автомобильных перевозок. По мнению Дубины, развитие мультимодальных маршрутов и снятие барьеров создадут предпосылки для роста взаимного товарооборота и укрепления экономической интеграции.

Замминистра отметил активное развитие мультимодальных перевозок. По западной ветке коридора Беларусь уже направила два контейнерных поезда в Китай: через Россию и Азербайджан, далее автомобильным транспортом по Ирану с выходом на морское сообщение через порт Бендер-Аббас.

Кроме того, в 2025 году впервые осуществлена перевозка по восточной ветке маршрута: через Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с дальнейшей доставкой грузов морским транспортом в Китай.