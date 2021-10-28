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Минсельхоз: Россия не вводила полного запрета на экспорт мандаринов из Турции

Минсельхоз: Россия не вводила полного запрета на экспорт мандаринов из Турции Приостановка Россией ввоза мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции.
Бизнес
28 октября 2021 г. 13:53
Минсельхоз: Россия не вводила полного запрета на экспорт мандаринов из Турции

Приостановка Россией ввоза мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в минсельхозе республики.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что речь идет о производителе "Fikret Degirmenci".

"Наше министерство не получало официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако, насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено – такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации", — сказал представитель минсельхоза Турции.

Он добавил, что в этой ситуации нет ничего чрезвычайного, это обычная практика.

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