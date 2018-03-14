 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минналогов дало предпринимателям время до конца года для обеспечения прозрачной деятельности

    © Report

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Если налогоплательщики не приведут в порядок документацию, налоговые органы применят к ним соответствующие санкции.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра налогов Азербайджана Хагани Абдуллаев.

    "Принимая во внимание определенные трудности, налогоплательщикам дается время до конца года. С 1 января 2019 года все налогоплательщики должны осуществлять полностью прозрачную деятельность", - сказал он.

    Советник министра отметил, что важнейшей задачей налоговых органов является высокий уровень качества предоставляемых налогоплательщикам услуг.

    По его словам, данные услуги будут строиться в соответствии с ожиданиями и требованиями налогоплательщиков и будут совершенствоваться.

    Х.Абдуллаев также подчеркнул, что для предотвращения необоснованных финансовых санкций все спорные вопросы будут расследоваться с участием налогоплательщиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi