Минналогов дало предпринимателям время до конца года для обеспечения прозрачной деятельности

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Если налогоплательщики не приведут в порядок документацию, налоговые органы применят к ним соответствующие санкции.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра налогов Азербайджана Хагани Абдуллаев.

"Принимая во внимание определенные трудности, налогоплательщикам дается время до конца года. С 1 января 2019 года все налогоплательщики должны осуществлять полностью прозрачную деятельность", - сказал он.

Советник министра отметил, что важнейшей задачей налоговых органов является высокий уровень качества предоставляемых налогоплательщикам услуг.

По его словам, данные услуги будут строиться в соответствии с ожиданиями и требованиями налогоплательщиков и будут совершенствоваться.

Х.Абдуллаев также подчеркнул, что для предотвращения необоснованных финансовых санкций все спорные вопросы будут расследоваться с участием налогоплательщиков.