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Министры торговли стран G7 обсудят реформу ВТО

Министры торговли стран G7 обсудят реформу ВТО Власти Великобритании намерены использовать встречу министров торговли стран Группы семи (G7) в онлайн-формате для обсуждения реформы Всемирной торговой организации (ВТО)
Бизнес
31 марта 2021 г. 02:08
Министры торговли стран G7 обсудят реформу ВТО

Власти Великобритании намерены использовать встречу министров торговли стран Группы семи (G7) в онлайн-формате для обсуждения реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении министерства внешней торговли Соединенного Королевства, которое в этом году председательствует в объединении.

"Великобритания использует предстоящую встречу с целью запустить реформу ВТО, чтобы организация могла отвечать на вызовы в виде несправедливых торговых практик, а также сделать торговлю частью решения по вопросу изменения климата", - отмечается в сообщении ведомства. В первом подобном мероприятии, которое состоится в среду, также будет участвовать новый генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, которая ранее была приглашена британским премьер-министром Борисом Джонсоном на июньский саммит G7 в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл, и представитель Евросоюза.

В заявлении указывается, министр внешней торговли Соединенного Королевства Элизабет Трасс также "призовет партнеров разработать принципы цифровой торговли, подчеркнув общие цели стран относительно открытых цифровых рынков и борьбы с протекционизмом".

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