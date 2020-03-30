Министры торговли G20 обсудят поддержку международных сетей поставок

Министры торговли стран Группы двадцати (G20) в понедельник проведут экстренное совещание в формате видеоконференции в связи с распространением нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская газета Nikkei.

По ее данным, главы ведомств обсудят сотрудничество для поддержки международных сетей поставок медицинского оборудования и лекарственных средств, которые пострадали из-за пандемии. Со стороны Японии в видеоконференции примет участие министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отмечает издание.

26 марта по итогам саммита глав государств G20 стало известно, что страны "двадцатки" вложат более 5 трлн долларов США в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 630 тысяч человек, зафиксировано около 30 тысяч смертельных исходов.