О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: Зангезурский коридор увеличит транзитно-логистический потенциал региона

Министр: Зангезурский коридор увеличит транзитно-логистический потенциал региона "В соответствии с новой реальностью, сложившейся в результате освобождения наших территорий, Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику, повысит транзитно-логистический потенциал региона".
Бизнес
14 июня 2021 г. 17:45
Министр: Зангезурский коридор увеличит транзитно-логистический потенциал региона
Микаил Джаббаров

"В соответствии с новой реальностью, сложившейся в результате освобождения наших территорий, Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику, повысит транзитно-логистический потенциал региона".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Реализация этого потенциала приведет к запуску новых транспортных маршрутов, еще больше повысит нашу экономическую мощь, а также укрепит региональное сотрудничество и стабильность", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Zəngəzur dəhlizi regionun tranzit-logistika potensialını artıracaq"

Самое читаемое

В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
8 июня 2021 г. 20:53
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01
Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном
Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном
8 июня 2021 г. 19:25
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi