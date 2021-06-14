Министр: Зангезурский коридор увеличит транзитно-логистический потенциал региона

"В соответствии с новой реальностью, сложившейся в результате освобождения наших территорий, Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику, повысит транзитно-логистический потенциал региона".

"В соответствии с новой реальностью, сложившейся в результате освобождения наших территорий, Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику, повысит транзитно-логистический потенциал региона".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Реализация этого потенциала приведет к запуску новых транспортных маршрутов, еще больше повысит нашу экономическую мощь, а также укрепит региональное сотрудничество и стабильность", - отметил он.