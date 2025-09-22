Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 10:55
    Министр: Возможности между Азербайджаном и ЕС в сфере возобновляемой энергии обширны

    Возможности между Азербайджаном и странами Европейского союза обширны не только в сфере традиционной энергетики, но и в сфере возобновляемой энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку.

    По его словам, среди стран Италия остается основным торговым и экономическим партнером Азербайджана.

    "Это объясняется тем, что она является важным рынком для нефти и газа азербайджанского производства. Речь идет не только об одной стране – в настоящее время мы осуществляем поставки газа в 14 стран, большинство из которых являются европейскими странами", - сказал он.

    Говоря о диверсификации, Джаббаров подчеркнул, что одной из отличительных особенностей является то, что наша страна не только приглашает местных или иностранных инвесторов создавать бизнес в Азербайджане, но и готова к разделению рисков.

    Лента новостей