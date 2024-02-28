Министр: Внешнеторговый оборот Ставрополья и Азербайджана вырос на 10%

Внешнеторговый оборот Ставропольского края и Азербайджана в 2023 году увеличился на 10%, превысив 200 млн долларов США.

Внешнеторговый оборот Ставропольского края и Азербайджана в 2023 году увеличился на 10%, превысив 200 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС министр экономического развития края Денис Полюбин в кулуарах Двенадцатого российско-азербайджанского межрегионального форума, который проходит в среду в Минеральных Водах..

Он отметил, что объемы поставок в республику занимают 30% от общего регионального экспорта. В 2023 году стоимостной объем вывезенной в Азербайджан ставропольской продукции агропромышленного комплекса составил около 177 млн долларов США, включая зерновые, мясную продукцию, продукцию масложировой отрасли. Также на азербайджанский рынок от ставропольских производителей поставляются кондитерские изделия, минеральная вода и колбасы.

"Среди промышленных товаров, поставляемых в Азербайджан, лидируют минеральные удобрения, изделия из пластмасс, кровельные материалы, счетчики электроэнергии", — добавил министр.

Напомним, что в Минеральных Водах под председательством вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева проходит Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум. На форуме обсуждаются перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс. Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана.