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Министр: Внешнеторговый оборот Ставрополья и Азербайджана вырос на 10%

Министр: Внешнеторговый оборот Ставрополья и Азербайджана вырос на 10% Внешнеторговый оборот Ставропольского края и Азербайджана в 2023 году увеличился на 10%, превысив 200 млн долларов США.
Бизнес
28 февраля 2024 г. 15:25
Министр: Внешнеторговый оборот Ставрополья и Азербайджана вырос на 10%

Внешнеторговый оборот Ставропольского края и Азербайджана в 2023 году увеличился на 10%, превысив 200 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС министр экономического развития края Денис Полюбин в кулуарах Двенадцатого российско-азербайджанского межрегионального форума, который проходит в среду в Минеральных Водах..

Он отметил, что объемы поставок в республику занимают 30% от общего регионального экспорта. В 2023 году стоимостной объем вывезенной в Азербайджан ставропольской продукции агропромышленного комплекса составил около 177 млн долларов США, включая зерновые, мясную продукцию, продукцию масложировой отрасли. Также на азербайджанский рынок от ставропольских производителей поставляются кондитерские изделия, минеральная вода и колбасы.

"Среди промышленных товаров, поставляемых в Азербайджан, лидируют минеральные удобрения, изделия из пластмасс, кровельные материалы, счетчики электроэнергии", — добавил министр.

Напомним, что в Минеральных Водах под председательством вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева проходит Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум. На форуме обсуждаются перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс. Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана.

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Версия на английском языке Minister: Trade turnover between Stavropol and Azerbaijan increased by 10%
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Stavropolla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 10 % artıb"

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