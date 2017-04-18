Министр: В рамках Бакинского шопинг-фестиваля покупателям возвращено свыше 350 000 манатов

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "С начала Бакинского шопинг-фестиваля по сей день министерством налогов покупателям возвращено свыше 350 тыс. манатов".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, это значит возвращение 10% от общей суммы: "В целом, суммарный объем покупок вырос на около 3 млн 500 тыс. манатов. При возникновении каких-либо трудностей банковские специалисты, а также сотрудники министерства налогов профессионально устраняют их".

А.Гараев отметил, что интерес к Бакинскому шопинг-фестивалю с каждым днем растет: "Следует учитывать, что для проведения фестиваля мы готовились всего лишь 2 месяца. Не было серьезной пропаганды и рекламы. Это показывает, что существует большой интерес к фестивалю. В конце месяца станет известно, кто больше отоварился на фестивале и потратил больше средств - туристы или же наши граждане".