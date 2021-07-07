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Министр: В этом году предприниматели получили 25 млн манатов льготных кредитов

Министр: В этом году предприниматели получили 25 млн манатов льготных кредитов Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана в январе-мае текущего года предоставил 24,9 млн манатов льготных кредитов на финансирование 339 инвестиционных проектов. За счет этих кредитов планируется создать около 770 новых ра
Бизнес
7 июля 2021 г. 13:29
Министр: В этом году предприниматели получили 25 млн манатов льготных кредитов
Микаил Джаббаров

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана в январе-мае текущего года предоставил 24,9 млн манатов льготных кредитов на финансирование 339 инвестиционных проектов. За счет этих кредитов планируется создать около 770 новых рабочих мест.

Как передает Report, об этом написал министр Микаил Джаббаров в Twitter.

"95,7% льготных кредитов приходится на субъекты микро -, малого и среднего предпринимательства. 79% кредитов выдано субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в регионах, 21% - в городе Баку и поселках. 37,6% выделенных средств направлено на сферу производства и переработки промышленной продукции, 53,7% - производства сельскохозяйственной продукции, 8,7% - на развитие других отраслей", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Bu il sahibkarlar 25 milyon manat güzəştli kredit alıb"

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