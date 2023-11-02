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Министр: В Азербайджане за почти 5 лет заключено более 340 тыс. трудовых договоров

Министр: В Азербайджане за почти 5 лет заключено более 340 тыс. трудовых договоров За последние 4 года и 9 месяцев в Азербайджане заключено более 340 тысяч трудовых договоров.
Бизнес
2 ноября 2023 г. 13:48
Министр: В Азербайджане за почти 5 лет заключено более 340 тыс. трудовых договоров

За последние 4 года и 9 месяцев в Азербайджане заключено более 340 тысяч трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения прогнозов государственного бюджета на 2024 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Это означает, что мы создаем в среднем 75 тысяч новых рабочих мест в год, включая период пандемии. Впервые доля трудовых договоров, заключенных в частном секторе ненефтегазового сектора, в общем объеме трудовых договоров превышает 50%. В текущем году количество заключенных в частном секторе трудовых договоров превысило количество заключенных договоров в государственном секторе. На сегодняшний день эта цифра составляет более 42 тысяч", - сказал министр.

M.Джаббаров добавил, что надо сосредоточиться на качестве, а не на количестве: "Мы должны обращать внимание не только на количество рабочих мест, но и на их качество".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda təqribən 5 ildə 340 mindən çox əmək müqaviləsi bağlanıb"

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