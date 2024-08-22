Министр: Узбекско-азербайджанский бизнес-форум способствует расширению сотрудничества

Стартовавший в Ташкенте узбекско-азербайджанский бизнес-форум является полезной площадкой для расширения сотрудничества между двумя странами.

Стартовавший в Ташкенте узбекско-азербайджанский бизнес-форум является полезной площадкой для расширения сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым обсуждена совместная деятельность в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм, строительство, фармацевтика и автомобильная промышленность в рамках "Дорожной карты" по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничество между двумя странами на 2024-2025 годы.

"На бизнес-форуме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями, касающимися сотрудничества в сфере энергетики, образования, логистики, строительства, расширения сотрудничества между официальными Баку и Ташкентом, а также установления побратимских отношений между городами Губа и Джизак, Бейлаган и Шахрисабз. Эти соглашения имеют решающее значение для углубления отношений и укрепления многогранного партнерства между нашими странами", - говорится в публикации.