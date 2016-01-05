Замминистра: Украина работает над выходом около 180 предприятий на рынок Азербайджана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Украина ведет работу по активизации торговых контактов со странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), в частности, с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министерства аграрной политики Украины Владислава Рутицкая.

По ее словам, министерство на данный момент работает над открытием рынка для украинских предприятий в Азербайджан с целью экспорта своей продукции. Глава ведомства напомнила, что в прошлом году Украина добилась прогресса по расширению экспорта в Азербайджан за счет открытия рынка племенного и товарного крупного рогатого скота.

"Надеюсь, что в этом году также будет прогресс. Ведь сейчас наше министерство работает над открытием рынка для 178 украинских предприятий, которые хотят экспортировать свою продукцию в эту страну", - отметила В. Рутицкая.