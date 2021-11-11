О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: Тюркоязычные страны заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Министр: Тюркоязычные страны заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель Компании из тюркоязычных государств заинтересованы в участии в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Бизнес
11 ноября 2021 г. 14:12
Министр: Тюркоязычные страны заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Компании из тюркоязычных государств заинтересованы в участии в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на экономическом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле.

По его словам, совместное участие в реализации инициатив по восстановлению освобожденных территорий повысит общую мощь государств, еще больше укрепит региональное партнерство и стабильность.

Министр отметил, что нынешний сложный период еще больше повышает важность расширения сотрудничества для устойчивого развития: "Мы уверены, что наша конференция станет удобной платформой для определения концепции взгляда на будущее тюркоязычных стран".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Türkdilli dövlətlər azad edilmiş ərazilərin bərpasında iştirakda maraqlıdır”

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: Проект Зангезурского коридора ускоренно реализуется
Микаил Джаббаров: Проект Зангезурского коридора ускоренно реализуется
11 ноября 2021 г. 13:47
Микаил Джаббаров: Азербайджан активно укрепляет отношения с тюркоязычными государствами”
Микаил Джаббаров: "Азербайджан активно укрепляет отношения с тюркоязычными государствами”
11 ноября 2021 г. 13:00
KOBİA принят в Международный совет малого бизнеса
KOBİA принят в Международный совет малого бизнеса
11 ноября 2021 г. 12:16
Илон Маск продал часть своих акций Tesla
Илон Маск продал часть своих акций Tesla
11 ноября 2021 г. 08:44
В Азербайджане могут быть повышены пошлины на сигареты и алкогольные напитки
В Азербайджане могут быть повышены пошлины на сигареты и алкогольные напитки
10 ноября 2021 г. 15:58
Сафар Мехтиев: Пресечена попытка провоза свыше 622 кг героина
Сафар Мехтиев: Пресечена попытка провоза свыше 622 кг героина
10 ноября 2021 г. 14:46
Самые дорогие в Азии апартаменты были проданы в Гонконге
Самые дорогие в Азии апартаменты были проданы в Гонконге
10 ноября 2021 г. 09:37
Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов
Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов
9 ноября 2021 г. 18:16
Илон Маск переименовал себя и вознамерился продать 10% акций Tesla
Илон Маск переименовал себя и вознамерился продать 10% акций Tesla
8 ноября 2021 г. 09:25
Baku Steel Company преподнесла памятные подарки более 140 участникам войны
ФотоBaku Steel Company преподнесла памятные подарки более 140 участникам войны
6 ноября 2021 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi