Министр: Тюркоязычные страны заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Компании из тюркоязычных государств заинтересованы в участии в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Компании из тюркоязычных государств заинтересованы в участии в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на экономическом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле.

По его словам, совместное участие в реализации инициатив по восстановлению освобожденных территорий повысит общую мощь государств, еще больше укрепит региональное партнерство и стабильность.

Министр отметил, что нынешний сложный период еще больше повышает важность расширения сотрудничества для устойчивого развития: "Мы уверены, что наша конференция станет удобной платформой для определения концепции взгляда на будущее тюркоязычных стран".