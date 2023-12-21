Министр: Турецкие компании принимают активное участие в восстановлении освобожденных территорий

Турецкие компании принимают активное участие в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Турецкие компании принимают активное участие в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

По его словам, в 2021-2023 годах из государственного бюджета было выделено 7 млрд долларов США на проведение восстановительных работ на этих территориях.

"Совместно с частным сектором Турции в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются различные проекты, которые играют важную роль в экономическом развитии двух стран", - добавил министр.