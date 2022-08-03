Министр Турции: Азербайджан играет важную роль в нашей торговле с Центральной Азией

"Азербайджан и Узбекистан играют важную роль в торговле нашей страны с Центральной Азией, а Турция играет роль моста в торговле Азербайджана и Узбекистана со странами Европы, Ближнего Востока и Африки".

"Азербайджан и Узбекистан играют важную роль в торговле нашей страны с Центральной Азией, а Турция играет роль моста в торговле Азербайджана и Узбекистана со странами Европы, Ближнего Востока и Африки".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Мехмет Муш.

Он отметил, что совокупный ВВП Турции, Азербайджана и Узбекистана достигает 1 триллиона долларов США. Население трех стран составляет 130 миллионов человек, что является показателем большого потенциала.

По словам министра, подписанные с Азербайджаном и Узбекистаном соглашения о преференциальной торговле показывают, что реализации этого потенциала придается большое значение. "Я считаю, что в будущем, с расширением сферы действия этих соглашений, в наших торговых отношениях наступит новая эра. Кроме того, принятие мер по сокращению бюрократии на таможне облегчит торговлю между странами и внесет положительный вклад в увеличение объемов торговли", - сказал Мехмет Муш.

Подчеркнув, что они придают большое значение созданию упрощенного таможенного коридора между странами, Муш тогда подчеркнул:

"Мы вышли на финальную стадию реализации упрощенного таможенного коридора с Азербайджаном. Начаты работы по технической инфраструктуре для запуска пилотного приложения. Также хотим создать упрощенный таможенный коридор с Узбекистаном. Предпринимаемые шаги по совершенствованию транспортной сферы будут способствовать укреплению не только стран, но и региональной экономики".