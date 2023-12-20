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Министр торговли Турции посетил "Бакинский дом МСП"

Министр торговли Турции посетил "Бакинский дом МСП" Делегация во главе с министром торговли Турции Омаром Болатом посетила “Бакинский дом МСП”, где ознакомилась с условиями, созданными для организации услуг предпринимателям.
Бизнес
20 декабря 2023 г. 21:21
Министр торговли Турции посетил Бакинский дом МСП

Делегация во главе с министром торговли Турции Омером Болатом в рамках визита в нашу страну побывала в "Бакинском Доме МСБ", где ознакомилась с условиями, созданными для организации услуг для предпринимателей в едином месте.

Как сообщает Report, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов ознакомили турецкую делегацию с концепцией Дома малого и среднего бизнеса, его целями, облегчением бизнес работы домов малого и среднего бизнеса и планируемыми инновациями в этой сфере.

Было отмечено, что в целях улучшения государственных услуг, предоставляемых бизнесу, обеспечения легкого и удобного доступа к этим услугам, повышения удовлетворенности предпринимателей согласно соответствующим указам президента Азербайджанской Республики в составе АРМСБ созданы дома МСБ. Целью домов МСБ является предоставление услуг государственных и частных учреждений предпринимателям в едином пространстве в соответствии с принципами оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства. Это экономит время предпринимателя, снижает операционные расходы, прозрачная и оперативная организация услуг повышает удовлетворенность предпринимателей, делает уровень сервиса измеримым. Предприниматели могут обратиться в дома МСБ для регистрации бизнеса, получения лицензий и разрешений, подготовки бизнес-плана, доступа к льготным финансовым средствам, подключения к налоговым, таможенным, коммунальным, банковским, страховым, нотариальным и другим услугам, необходимым для предпринимательской деятельности.

В ходе знакомства с Домом МСБ также был проведен обмен мнениями по вопросам оказания услуг предпринимателям государственными и частными учреждениями, применению современных технологий и инноваций в этой сфере.

Турецкая делегация, в свою очередь, отметила, что опыт "Бакинского Дома МСБ" произвел на них положительное впечатление.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin ticarət naziri “Bakı KOB evi”ndə olub

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