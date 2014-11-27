Министр торговли и промышленности Чехии посетит Азербайджан в январе

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Министр торговли и промышленности Чехии Ян Младек посетит Азербайджан во второй половине января.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

По его словам, в ходе визита Я.Младека в Баку будут обсуждены проекты соглашений, которые планируется подписать в рамках визита президента Чехии Милоша Земана в Азербайджан в первой половине следующего года.

Посол отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Чехии, товарооборот между странами составляет полтора миллиарда долларов. По словам В.Пивоньки, в двусторонних отношениях наиболее активными сферами сотрудничества являются энергетика и инфраструктура.

"Мы хотели бы также сотрудничать с Азербайджаном в сфере "зеленой энергетики". У Чехии есть большой опыт в сфере солнечной энергетики. Вообще, у Чехии большой интерес к Азербайджану", - заявил В.Пивонька.

"Сегодня все хотят развивать отношения с Азербайджаном. Ваша страна является уважаемым партнером, и мы также намерены развивать связи с этой страной", - отметил посол.