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Министр: Существующие стратегические документы на 70% соответствуют целям устойчивого развития

Министр: Стратегические документы на 70% соответствуют целям развития
© Report / Elchin Murad

Если уровень бедности в Азербайджане в 2001 году составлял 49%, сейчас он снизился до 4,9%.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на семинаре по определению стратегических приоритетов в Баку.

"Национальный координационный совет по устойчивому развитию, созданный указом президента Ильхама Алиева в 2016 году, определил 17 целей и 88 задач, которые являются приоритетными для Азербайджана. Государственные программы, разработанные в рамках этих целей, включены в национальные программы деятельности. По итогам комплексной оценки выявлено, что существующие стратегические документы на 70% соответствуют целям устойчивого развития", - сказал он.

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