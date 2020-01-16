Министр: Существующие стратегические документы на 70% соответствуют целям устойчивого развития

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/b722507a52aeb2491029741e443bc62c/c6c2fc7a-3b76-4b33-8813-9d2c060e1800_292.jpg

Если уровень бедности в Азербайджане в 2001 году составлял 49%, сейчас он снизился до 4,9%.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на семинаре по определению стратегических приоритетов в Баку.

"Национальный координационный совет по устойчивому развитию, созданный указом президента Ильхама Алиева в 2016 году, определил 17 целей и 88 задач, которые являются приоритетными для Азербайджана. Государственные программы, разработанные в рамках этих целей, включены в национальные программы деятельности. По итогам комплексной оценки выявлено, что существующие стратегические документы на 70% соответствуют целям устойчивого развития", - сказал он.