Министр: Северный Кипр может сотрудничать с тюркскими странами в сфере энергетики, туризма и аграрного сектора

Северный Кипр рассматривает укрепление экономических связей с тюркскими государствами как одно из главных направлений внешней политики.

Северный Кипр рассматривает укрепление экономических связей с тюркскими государствами как одно из главных направлений внешней политики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и энергетики Турецкой Республики Северного Кипра Олгун Амджаоглу на II Форуме торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств в Баку.

"Тюркский мир объединяет почти 250 млн человек, и эта общность основана не только на экономических интересах, но и на общей культуре. Мы видим серьезный потенциал для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм и сельское хозяйство", - подчеркнул министр.

По его словам, реализация совместных стратегий позволит укрепить партнерство.

"Особенно в рамках лидерства Турецкой Республики и общего видения с Азербайджаном, стратегии, которые будут сформированы с учетом взаимных национальных интересов, еще больше укрепят это сотрудничество. В будущем же этот союз еще больше усилит мощь тюркских государств в сфере цифровизации и высоких технологий", - добавил Амджаоглу.