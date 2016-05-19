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    ​Министр сельского хозяйства: Грузия создает все условия азербайджанским предпринимателям для инвестирования

    Отар Данелия: Азербайджан наш стратегический партнер. У нас есть много общего

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Грузия делает все возможное для создания условий для взаимного сотрудничества азербайджанских и грузинских предпринимателей.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Данелия на церемонии открытия выставки CaspianAgro - 2016 в Баку.

    "Мы рады иметь с Азербайджаном плодотворное сотрудничество. Азербайджан наш стратегический партнер. У нас есть много общего, главным вектором нашего сотрудничества является агропромышленный комплекс", - заявил О.Данелия.

    По его словам, Грузия обладает запасом опыта и знаний в сфере сельского хозяйства с учетом того, что в этом секторе экономики задействовано более 50% населения.

    "Естественно, сельскохозяйственный сектор является приоритетом для нас, и мы можем наблюдать в стране ощутимый прогресс", - указал министр.

    Глава ведомства подчеркнул, что Грузия создает все условия для инвестирования, в том числе и для азербайджанских предпринимателей.

    "Мы будем приветствовать азербайджанских бизнесменов, которые совершат совместные и частные инвестиции в экономику Грузии. Мы делаем все возможное для создания условий для взаимного сотрудничества", - отметил О.Данелия.

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