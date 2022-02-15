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Министр: Развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора ускорилось

Министр: Развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора ускорилось В Азербайджане ускорилось развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора, и в прошлом году добавленная стоимость в этой сфере выросла по сравнению с предыдущим годом.
Бизнес
15 февраля 2022 г. 15:27
Министр: Развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора ускорилось
Микаил Джаббаров

В Азербайджане ускорилось развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора, и в прошлом году добавленная стоимость в этой сфере выросла по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Рост составил 34,2% в сфере туризма и общественного питания, 17,8% - в ненефтяной промышленности, 16% - в транспортно-складском хозяйстве, 6,1% - в сфере информации и связи, 5,3% - в торговле и ремонте транспортных средств, 3,3% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве", - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: Development of separate areas of non-oil sector accelerated
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Qeyri-neft sektorunun аyrı-аyrı sаhələrinin inkişаfı sürətlənib"

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