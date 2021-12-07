Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг

Сегодня в рамках визита в Баку делегации во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, состоялось официальное открытие Астраханского делового центра и встречи на высоком уровне.

Сегодня в рамках визита в Баку делегации во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, состоялось официальное открытие Астраханского делового центра и встречи на высоком уровне.

О перспективах развития двусторонних отношений, расширении связей в торговой и транспортно-логистической сферах рассказал в интервью Report министр промышленности Астраханской области Денис Афанасьев.

- Какие преимущества для развития торгово-экономического сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном создает открытие делового центра в Баку?

- Открытие Астраханского делового центра стимулирует развитие деловых контактов между Астраханской областью и Азербайджаном, способствует развитию наших туристических связей, гуманитарно-социальных контактов, потому что здесь на базе делового центра также открыт Центр образования и технологий Астраханского государственного университета. Это предполагает взаимодействие между вузами Астраханской области и Баку в первую очередь.

Конечно же, деловой центр предполагается использовать как площадку для коммуникаций по продвижению астраханских товаров на азербайджанский рынок, а также на рынки близлежащих стран, граничащих с Азербайджаном.

И, конечно же, это возможность азербайджанским предпринимателям и деловым людям наладить контакты, найти связи для выхода на астраханский рынок в первую очередь. Мы же прекрасно понимаем, что астраханский рынок – это возможность выхода в целом на российский рынок и на рынок наших соседей, к примеру Казахстан, очень близкое к нам по территории государство, которое граничит с Астраханью.

Здесь открывается целый спектр возможностей. Хотелось бы отметить, что Астраханский деловой центр в Баку и открытый 4 года назад у нас Азербайджанский деловой центр - дополняющие друг друга два компонента наших торгово-экономических, гуманитарных и других связей. Открывая сегодня деловой центр с участием вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, посла РФ В Азербайджане Михаила Бочарникова, главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова и других официальных лиц, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сказал, что мы стали ближе – Азербайджан и Астраханская область. И я думаю, что этим все сказано.

- Есть ли конкретные сферы взаимного интереса для сотрудничества?

- Буквально сегодня на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым губернатор высказал предложение о развитии сети торговли товарами, произведенными в Астраханской области. Это достаточно эффективно для продвижения своей продукции, и мы знаем, что в Баку и других крупных городах Азербайджана уже есть сеть магазинов по продаже товаров белорусского, прибалтийского производств. Товары у нас достаточно высокого качества, и мы знаем, что есть спрос со стороны жителей Азербайджана.

Мы в первую очередь, говорим о рыбной продукции, известной на весь мир, продукции сельхозпроизводства, также широко известной, ведь Астрахань является "всероссийским огородом", такое неофициальное имя уже закреплено за нашим регионом. Мы производим достаточно хорошую продукцию промышленного назначения. То есть, у нас есть что предложить азербайджанскому покупателю и деловым людям.

Помимо торговли, у нас достаточно широкий спектр взаимодействия, мы хотели бы наладить контакты в сфере логистики. И у Азербайджана, и у Астраханской области, как неотъемлемой части Российской Федерации, есть мощный транзитный потенциал для развития транспортного коридора Север-Юг. Мы здесь видим, что обсуждалось и в ходе встречи с президентом Азербайджана, новые возможности с учетом открывшегося недавно в Астрахани портовой особой экономической зоны. Это режим благоприятствования, определенных налоговых изъятий для инвесторов и продвигающих логистику товаров по коридору.

Логистика – это одна из тех сфер, на которую мы возлагаем очень большие надежды именно во взаимодействии с Азербайджаном.

У нас также хорошие перспективы сотрудничества в сфере традиционной для нашего региона отрасли промышленности – судостроения. Мы достаточно давно и активно занимаемся строительством объектов как для рек, так и для моря. Мы строим абсолютно все виды судов, и могли бы строить объекты для освоения шельфов месторождений. Для этого есть необходимая инфраструктура еще с советских времен. То есть здесь тоже есть хороший задел для взаимодействия.

Президент Азербайджана поручил правительству отработать возможность кооперационных связей между Азербайджаном и Астраханской областью в сфере судостроения. Здесь мы как раз видим, что можем друг друга дополнять.

- Бакинский судостроительный завод, действующий с 2013 года, также предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских кораблей, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и грузовозов. О каком сотрудничестве в сфере судостроения между Азербайджаном и Астраханской областью идет речь?

- Есть такое понятие кооперационной связи. У вас есть хороший современный судостроительный завод, который мы посетим по поручению губернатора Астрахани Игоря Бабушкина и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

На встрече будем договариваться о конкретных направлениях взаимодействия. Как можно друг друга дополнять? Условно говоря, мы можем выполнять корпусные работы, а насыщение оборудованием - на вашем заводе.

Если серийный заказ, то мы можем часть заказа выполнять на нашем заводе, а часть - на Бакинском. Есть различные комбинации, которые мы могли бы использовать, и я уверен, что на предстоящей встрече наметим определенные шаги для этого.

- В каких отраслях экономики, по вашему мнению, возможно подобное кооперационное взаимодействие?

- У нас большой спектр взаимодействия, и оно возможно также в сельском хозяйстве, рыбоводстве и в целом любом промышленном производстве. У нас есть особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Лотос», которая также предлагает налоговые преференции, и мы приглашаем азербайджанских производителей и промышленников для участия. Тем самым они получат возможность освоения рынка России, потому что товары, произведенные в этой экономической зоне становятся товарами, произведенными в России. А это возможность участия в государственных закупках, и более широкий спектр возможностей для выхода на большой российский рынок и рынки сопредельных государств.