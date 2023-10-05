Министр: Президент дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему законопроекта "Об утверждении Кодекса конкуренции".
Министр подчеркнул, что здоровая конкуренция является одним из основных факторов, обеспечивающих экономическое развитие страны.
"От честной конкуренции, снижения цен и расширения ассортимента выигрывают не только предприниматели и государство, но и потребители, простые граждане. Искусственные барьеры же служат интересам лишь группы предпринимателей", - сказал он.
М.Джаббаров подчеркнул, что здоровая конкуренция, это когда созданы равные условия для всех.