Министр: Президент дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему законопроекта "Об утверждении Кодекса конкуренции".

Министр подчеркнул, что здоровая конкуренция является одним из основных факторов, обеспечивающих экономическое развитие страны.

"От честной конкуренции, снижения цен и расширения ассортимента выигрывают не только предприниматели и государство, но и потребители, простые граждане. Искусственные барьеры же служат интересам лишь группы предпринимателей", - сказал он.

М.Джаббаров подчеркнул, что здоровая конкуренция, это когда созданы равные условия для всех.