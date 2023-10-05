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Министр: Президент дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией

Министр: Президент дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Бизнес
5 октября 2023 г. 12:14
Министр: Президент дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему законопроекта "Об утверждении Кодекса конкуренции".

Министр подчеркнул, что здоровая конкуренция является одним из основных факторов, обеспечивающих экономическое развитие страны.

"От честной конкуренции, снижения цен и расширения ассортимента выигрывают не только предприниматели и государство, но и потребители, простые граждане. Искусственные барьеры же служат интересам лишь группы предпринимателей", - сказал он.

М.Джаббаров подчеркнул, что здоровая конкуренция, это когда созданы равные условия для всех.

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Версия на английском языке Minister: President Ilham Aliyev gave instructions to combat unfair competition
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Prezident haqsız rəqabətlə mübarizə aparmaq barədə tapşırıq verib"

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