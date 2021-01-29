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Министр: Предпринимателям выделены кредиты на 169 млн манатов под госгарантии

Министр: Предпринимателям выделены кредиты на 169 млн манатов под госгарантии 30 июня прошлого года Минэкономики Азербайджана запустило электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az)
Бизнес
29 января 2021 г. 12:24
Министр: Предпринимателям выделены кредиты на 169 млн манатов под госгарантии

"Электронная кредитная платформа, созданная для легкого и прозрачного доступа предпринимателей к кредитам под госгарантии, является эффективным инструментом".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в прошлом году на этой платформе было зарегистрировано более 3 300 обращений в объеме 949 млн манатов. По 529 заявкам выделен кредит в размере 169 млн манатов.

Напомним, что 30 июня прошлого года Минэкономики запустило электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az).

К платформе подключились 15 банков, в будущем к ней присоединятся и другие банки. Платформа предлагает гарантированные государством льготные кредиты для лиц, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19). Льготный период составляет 12 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sahibkarlara 169 mln manat dövlət zəmanətli kredit ayrılıb"

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