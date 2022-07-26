Министр: Предпринимателям через банки будет поступать больше финансов

"В результате совместной деятельности Фонда развития бизнеса и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики будут реализовываться новые программы, внедряться новые инструменты и продукты".

"В результате совместной деятельности Фонда развития бизнеса и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики будут реализовываться новые программы, внедряться новые инструменты и продукты".

Как сообщает Report , об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В результате предпринимателям через коммерческие банки будет поступать больше финансов", - отметил министр.

Он напомнил, что в настоящее время завершается ряд программ поддержки предпринимательства в Азербайджане.

По его словам, реализуются целевые программы, направленные на развитие женского предпринимательства, открытие малого бизнеса для граждан, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории: "Кроме того, министерство труда и социальной защиты населения давно реализует программу самозанятости совместно со Всемирным банком.

Большая часть кредитов Фонда развития бизнеса направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса", - добавил М.Джаббаров.