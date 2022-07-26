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Министр: Предпринимателям через банки будет поступать больше финансов

Министр: Предпринимателям через банки будет поступать больше финансов "В результате совместной деятельности Фонда развития бизнеса и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики будут реализовываться новые программы, внедряться новые инструменты и продукты".
Бизнес
26 июля 2022 г. 02:03
Министр: Предпринимателям через банки будет поступать больше финансов

"В результате совместной деятельности Фонда развития бизнеса и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики будут реализовываться новые программы, внедряться новые инструменты и продукты".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В результате предпринимателям через коммерческие банки будет поступать больше финансов", - отметил министр.

Он напомнил, что в настоящее время завершается ряд программ поддержки предпринимательства в Азербайджане.

По его словам, реализуются целевые программы, направленные на развитие женского предпринимательства, открытие малого бизнеса для граждан, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории: "Кроме того, министерство труда и социальной защиты населения давно реализует программу самозанятости совместно со Всемирным банком.

Большая часть кредитов Фонда развития бизнеса направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса", - добавил М.Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Banklar vasitəsilə sahibkarlara daha çox maliyyə çatdırılacaq"

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