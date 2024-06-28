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Министр поздравил предпринимателей, первыми начавших бизнес на освобожденных территориях

Министр поздравил предпринимателей, первыми начавших бизнес на освобожденных территориях Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил предпринимателей, первыми открывших бизнес на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
28 июня 2024 г. 15:45
Министр поздравил предпринимателей, первыми начавших бизнес на освобожденных территориях

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил предпринимателей, первыми начавших бизнес на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Поздравляем наших предпринимателей с награждением медалью "Терегги" за активное участие в восстановлении и возрождении Карабаха. Они были одними из первых, кто начал бизнес на освобожденных территориях, не думая о собственных интересах, веря в будущее Карабаха. Благодарим каждого из вас и желаем успехов в работе", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ilk biznes quran sahibkarları təbrik edib

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