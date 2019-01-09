Министр экологии и природных ресурсов посетил Гарадагский цементный завод компании Holcim Азербайджан

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Holcim, имеющий 180-летний опыт работы на мировом рынке, предпринял значительные шаги не только в производстве цемента, но и в области защиты окружающей среды. Предлагаемые экологические решения были продемонстрированы на 9-й Международной экологической выставке в ноябре прошлого года, а инновационные подходы в переработке промышленных отходов вызвали большой интерес у государственных органов и коммерческих организаций.

9 января Министр экологии и природных ресурсов и сотрудники министерства посетили Гарадагский цементный завод ОАО Holcim чтобы наглядно ознакомиться с возможностями применения новых технологий. В ходе визита была представлена презентация о возможностях и решениях компании в связи с утилизацией машинных покрышек и нефтяных отходов.

Первые испытания применения нефтяных отходов и покрышек, а также соответствующие анализы были проведены независимой лабораторией в октябре-декабре прошлого года. По результатам этого анализа выбросы при переработке альтернативного топлива (использованные шины и нефтешлам) были ниже принятых норм, что свидетельствует об экологическом преимуществе этого проекта. Затем министр наблюдал за процессом утилизации и наглядно ознакомились с применяемым оборудованием на заводе. Генеральный директор компании Фредерик Гумбаль особо подчеркнул наличие профессионального местного персонала для проведения таких процессов в соответствии с мировыми стандартами в дополнение к международной практике. Holcim, который является мировым экспертом не только в производстве цемента, но и в управлении отходами, готов внести свой вклад в экологию страны. Это возможности и технологии, представлены компанией под всемирным брендом «Geocycle».

Holcim является членом группы LafargeHolcim, в которой представлен в 80 странах, а общая численность персонала составляет 80 000 человек. LafargeHolcim является одной из ведущих компаний в мире с более чем 180-летним опытом производства цемента, готовых бетонных изделий и заполнителей.