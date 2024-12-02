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Министр: ОАЭ являются ключевым партнером Азербайджана в "зеленом" энергопереходе

Министр: ОАЭ являются ключевым партнером Азербайджана в "зеленом" энергопереходе Азербайджан и ОАЭ имеют большой потенциал для расширения экономического сотрудничества, в частности в сферах устойчивого развития и энергетической безопасности.
Бизнес
2 декабря 2024 г. 20:41
Министр: ОАЭ являются ключевым партнером Азербайджана в зеленом энергопереходе

Азербайджан и ОАЭ имеют большой потенциал для расширения экономического сотрудничества, в частности в сферах устойчивого развития и энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время выступления на мероприятии, посвященном Национальному дню ОАЭ.

"Наши торговые связи и инвестиционное сотрудничество продолжают динамично развиваться. Мы придаем особое значение углублению связей с ОАЭ — дружественной страной и надежным партнером", - сказал министр.

Джаббаров с удовлетворением подчеркнул, что сотрудничество между крупнейшими компаниями Азербайджана и ОАЭ –SOCAR и ADNOC – успешно развивается и укрепляется. "ADNOC является партнером в проекте газового месторождения "Абшерон", одного из самых перспективных проектов Азербайджана, а SOCAR участвует в освоении нефтегазовых месторождений SARB и "UMM Lulu" в ОАЭ", — отметил министр.

По словам Джаббарова, Азербайджан привержен переходу к "зеленой" и устойчивой экономике, имеет амбициозные, но достижимые климатические цели.

"Мы планируем сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году. Для этого реализуем масштабные проекты в сфере возобновляемой энергии, энергоэффективности и устойчивого управления ресурсами, а также обеспечиваем соответствие международным стандартам в области изменения климата", - сказал он.

Министр отметил, что проведение COP29 в Азербайджане подчеркивает стремление страны оставаться на передовой глобальных климатических инициатив, и Эмираты являются ключевым партнером Азербайджана в "зеленом" энергопереходе.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan’s ties with UEA to further develop as it advances towards green economy
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan “yaşıl iqtisadiyyat” yolunda irəlilədikcə BƏƏ ilə əlaqələr daha da inkişaf edəcək"

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