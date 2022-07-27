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Министр: По гарантированным кредитам предпринимателям выделены субсидии на 29,9 млн манатов

Министр: По гарантированным кредитам предпринимателям выделены субсидии на 29,9 млн манатов Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана с июня 2020 года по 1 июля текущего года в рамках государственного гарантированного кредита и субсидиарной поддержки дал гарантии на 291,8 млн манатов по 2 630 заявкам пострадавших
Бизнес
27 июля 2022 г. 12:42
Министр: По гарантированным кредитам предпринимателям выделены субсидии на 29,9 млн манатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана с июня 2020 года по 1 июля текущего года в рамках государственного гарантированного кредита и субсидиарной поддержки дал гарантии на 291,8 млн манатов по 2 630 заявкам пострадавших от пандемии предпринимателей с кредитным спросом в 499,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

"По гарантированным кредитам предпринимателям выделены субсидии в размере 29,9 млн манатов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu indiyə qədər 292 milyon manatlıq zəmanət verib

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