Министр по экономическим вопросам Нидерландов прибыл в Азербайджан

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр по экономическим вопросам Нидерландов Хенк Камп прибыл в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Нидерландов, в ходе двухдневного визита министр проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана, на которых будут обсуждены перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в экономической области.

Кроме того, Х.Камп встретится в Университете АДА со студентами и проведет для них лекцию.

После визита министра, 17 мая в Баку также прибудет обширная торговая делегация Нидерландов.