Министр: Планируется запустить механизмы доступа предпринимателей к дополнительному финансированию

В Азербайджане до конца года планируется завершить и запустить инициативы, связанные с предоставлением предпринимателям доступа к дополнительному финансированию.

В Азербайджане до конца года планируется завершить и запустить инициативы, связанные с предоставлением предпринимателям доступа к дополнительному финансированию.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на проходящем сегодня в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе".

По его словам, Фонд развития предпринимательства, Азербайджанская инвестиционная компания, входящие в структуру Министерства экономики, обеспечивают доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Он отметил, что доступ к финансовым ресурсам будет обеспечен и в будущем: "Вместе с тем было бы целесообразно воспользоваться и инициативами банков".