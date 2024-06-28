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Министр: Планируется запустить механизмы доступа предпринимателей к дополнительному финансированию

Министр: Планируется запустить механизмы доступа предпринимателей к дополнительному финансированию В Азербайджане до конца года планируется завершить и запустить инициативы, связанные с предоставлением предпринимателям доступа к дополнительному финансированию.
Бизнес
28 июня 2024 г. 10:23
Министр: Планируется запустить механизмы доступа предпринимателей к дополнительному финансированию

В Азербайджане до конца года планируется завершить и запустить инициативы, связанные с предоставлением предпринимателям доступа к дополнительному финансированию.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на проходящем сегодня в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе".

По его словам, Фонд развития предпринимательства, Азербайджанская инвестиционная компания, входящие в структуру Министерства экономики, обеспечивают доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Он отметил, что доступ к финансовым ресурсам будет обеспечен и в будущем: "Вместе с тем было бы целесообразно воспользоваться и инициативами банков".

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes boosting entrepreneur financing
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Sahibkarlara əlavə maliyyəyə çıxış mexanizmlərinin işə salınması planlaşdırılır”

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