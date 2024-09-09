Министр: Переход к "зеленой экономике" занимает важное место в концепции развития Азербайджана

Переход к "зеленой экономике", являющейся компонентом устойчивого развития, занимает важное место в концепции развития Азербайджана, и проводимых на социально-экономических реформах.

Переход к "зеленой экономике", являющейся компонентом устойчивого развития, занимает важное место в концепции развития Азербайджана, и проводимых на социально-экономических реформах.

Как сообщает Report, об этом заявил назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике", организованной Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при поддержке министерств экономики, экологии и природных ресурсов.

"В последние годы в Азербайджане были предприняты важные шаги в направлении перехода к "зеленой экономике". В соответствии с Целями устойчивого развития ООН, наша страна достигла серьезных успехов в области расширения возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и пр. В Национальных приоритетах, обеспечивающем видение Азербайджана до 2030 года, устойчивое развитие и защита окружающей среды определены как одна из основных целей. В этом документе содержатся конкретные экологические цели, такие как ускорение перехода нашей страны к зеленой экономике, эффективное управление природными ресурсами, сокращение выбросов углерода, адаптация к изменению климата и повышение энергоэффективности", - отметил М. Бабаев.

Согласно статистическим данным ООН, МСП составляют 70% занятости в мире. Они играют важную роль в создании рабочих мест среди женщин, молодежи и уязвимых групп, сказал министр.

"Деятельность МСП также имеет значительную долю в выбросах углерода. С этой точки зрения, улучшение их экологических показателей имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата. Кроме того, в соответствии с 12-й Целью устойчивого развития "Ответственное потребление и производство", применение чистых и эффективных методов производства способствует более ответственному использованию ресурсов и снижению экологических рисков", - отметил он.

"Сегодня переход к экономически устойчивому, чистому и здоровому будущему является одним из самых актуальных вызовов и в то же время большой ответственностью, стоящей перед нами как обществом. На фоне загрязнения окружающей среды в мире, сокращающихся природных ресурсов и растущего спроса, переход к зеленой экономике имеет большое значение для достижения устойчивого развития", - добавил министр.