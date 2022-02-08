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Министр: Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется

Министр: Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется в торгово-экономической сфере, как и в других сферах.
Бизнес
8 февраля 2022 г. 19:49
Министр: Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется

Партнерство Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств расширяется в торгово-экономической сфере, как и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Министр экономики подчеркнул важную роль общей истории, культуры и ценностей в развитии связей между тюркскими государствами.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев подчеркнул дружественные и братские отношения между государствами-членами организации, коснулся развития связей, поделился мнением о новых направлениях.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan expanding co-op with Pan-Turkic organization members
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov türk dövlətlərinin iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair təşəbbüsləri sadalayıb

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