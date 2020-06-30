Министр: Пандемия и ограничения сказываются на экономике Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на сегодняшнем брифинге, посвященном презентации электронной кредитной платформы, рассказал о стагнации на мировых энергетических и фондовых рынках, влиянии ограничений, применяемых из-за пандемии коронавируса, и возникших новых вызовов на национальную экономику.

Как сообщает Report, министр отметил, что в результате негативных последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность снизилась, нарушен экономический баланс, введенные ограничения привели к разрывам в цепочке "производство-переработка-потребление": "Тем не менее, несмотря на застой экономики, в текущих условиях в национальной экономике нет предпосылок для рецессии".

М.Джаббаров отметил, что в настоящее время по инициативе и поручениям главы государства Ильхама Алиева правительство реализует меры по минимизации потерь национальной экономики: "Посредством реализуемых программ государство пытается помочь бизнесу выйти из создавшихся условий с меньшими потерями".

Напомним, что на банковские счета свыше 129 тысяч предпринимателей было перечислено более 155 миллионов манатов.