Министр озвучил пути снижения негативного влияния процессов в регионе на Азербайджан

"Экспортная стратегия Азербайджана предусматривает несколько направлений".

"Экспортная стратегия Азербайджана предусматривает несколько направлений".

Как сообщает Report , об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, первое - это диверсификация географии поставок, а второе - расширение перечня экспортируемой продукции.

Мы уделяем особое внимание ненефтеному экспорту. Наша экономическая политика заключается в углублении индустриализации в Азербайджане.

Для этого есть все благоприятные условия. Поэтому промышленная продукция сегодня играет основную роль в ненефтяном экспорте Азербайджана. Если мы посмотрим на сегодняшнюю динамику, то увидим, что основной экспортной отраслью после промышленности является сельское хозяйство.

В первой половине текущего года экспорт нефти и газа Азербайджана увеличился более чем в два раза, а товарооборот увеличился на 75 процентов. Это действительно высокие цифры. Ненефтяной экспорт увеличился на 25 процентов. В прошлом году этот показатель составлял около 45 процентов, что обусловлено наблюдающимися с середины марта проблемами продовольственной безопасности во всем мире, а также региональными процессами. Учитывая, что Россия и Украина играют важную роль на продовольственном рынке Азербайджана, оценивая влияние известных событий на цены и существующие угрозы, к вывозу продовольственных товаров из страны по соответствующему решению правительства применяется особый режим, и, естественно, все это оказывает негативное влияние на рост ненефтяного экспорта.

По этой причине в ближайшие годы помимо увеличения нашего промышленного потенциала запланированы шаги, направленные на создание дополнительной стоимости", - подчеркнул министр.

М.Джаббаров отметил, что Азербайджан экспортирует ряд продукции в качестве промежуточных товаров, однако изучается потенциал их локализации и реализуются отдельные проекты.

"Например, такие проекты, как переработка очищенного хлопка в пряжу, хлопковой пряжи в ткань на следующих этапах, кроме того, производство различных видов полимерных материалов, серы, кокса и т. д. в нефтегазовой отрасли, увеличивают цепочку добавленной стоимости страны", - сказал министр.

Он добавил, что для сохранения конкурентоспособности азербайджанских экспортеров будут продолжены различные поощрительные проекты.