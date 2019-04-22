Министр: Объем грузоперевозок в Европу через Азербайджан растет

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Объем грузоперевозок через Азербайджана увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

По его словам, сегодня через Азербайджан в Европу перевозятся товары и грузы не только соседних стран, но и таких крупных производителей, как Китай и Япония.

Он отметил, что значение региона Каспийского моря в этом отношении неоспоримо: "Однако, несмотря на все это, воздействие на окружающую среду должно быть сведено к минимуму. Система должна быть построена таким образом, чтобы минимизировать влияние на природу Каспия".

Министр отметил, что Азербайджан богат не только углеводородами: "В Азербайджане также есть богатые запасы руды. Мы должны учитывать и эти ресурсы".