Министр: Новые соглашения еще больше расширят азербайджано-турецкие связи

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

Сегодня планируется подписание ряда соглашений между правительствами, госструктурами, организациями, что еще больше расширит отношения между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

“В результате этих соглашений предусматриваются упрощение и автоматизация процесса сертификации нашей продукции, отправляемой на турецкий рынок, и турецкой продукции, поступающей на азербайджанский рынок. Также с 1 марта этого года начинается реализация соглашения о преференциальной торговле между двумя странами. Мы верим, что это в свою очередь, внесет большой вклад в развитие торговых отношений. В рамках азербайджано-турецкого бизнес-форума среди основных обсуждаемых тем были транспорт и логистика, цифровая экономика, совместные инвестиции, возможности реализации новых проектов, в частности, в таких областях, как сельское хозяйство и текстильная промышленность".

Министр также коснулся сути подписанных накануне соглашений:

"Как вы знаете, вчера состоялся бизнес-форум между азербайджанскими и турецкими бизнесменами с участием государственных чиновников, делегаций, и в результате предварительных переговоров и проделанной работы был подписан ряд важных соглашений в экономической сфере. Они охватывают различные сферы, включая горнодобывающую, транспортную, текстильную промышленность, а также реализацию взаимных проектов и инвестиции в обе страны.

Следует отметить, что дружественные и братские отношения и связи между Турцией и Азербайджаном в настоящее время продолжаются по восходящей линии. Новые проекты, транспортные узлы, которые планируется реализовать в регионе в результате политики главы государства, и славной победы в Карабахе, совместные проекты сотрудничества, реализуемые в различных форматах - в трехстороннем формате, по формуле 3+3 - открывают широкие возможности как для экономических субъектов, так и для компаний и бизнесменов", - добавил министр.